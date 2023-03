Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM em Angra dos Reis - Diário do Vale

Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM em Angra dos Reis

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 16:03 horas

Angra dos Reis – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, morreu na noite de quarta-feira (22), após troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Sapinhatuba II, em Angra dos Reis.

De acordo com a polícia, os agentes estavam em patrulhamento quando foram recebidos a tiros por criminosos e revidaram. Quando o tiroteio cessou, um dos suspeitos foi encontrado com uma arma, caído no chão.

Ele foi socorrido pelos policiais para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu.

No local do confronto, além da pistola encontrada com o suspeito, foram apreendidos 109 sacolés de crack, 151 cápsulas de cocaína, cinco munições intactas, um carregador e dois comunicadores.

A ocorrência foi registrada na 166ª DP.