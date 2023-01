Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM em Volta Redonda - Diário do Vale

Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM em Volta Redonda

Um adolescente de 16 anos ficou ferido e um terceiro homem foi preso; policiais foram recebidos a tiros durante operação na Vila Brasília

Volta Redonda – Um homem de 26 anos morreu e um adolescente de 16 anos ficou ferido em um confronto armado entre traficantes e policiais militares na tarde desta segunda-feira (9), na Vila Brasília, em Volta Redonda. A vítima fatal teria sido baleada no rosto. Um terceiro homem acabou preso na operação.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estavam na Travessa Veneza para apurar denúncias de que traficantes estariam armados na localidade comercializando drogas, quando foram recebidos a tiros. Houve troca de tiros e dois suspeitos foram baleados. Um deles morreu no local, enquanto o outro foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda. Um terceiro acabou preso após o cessar do conflito armado.

Os nomes dos suspeitos não foram revelados. A PM aprendeu uma pistola 9 mm e uma grande quantidade de drogas. Até a publicação desta nota, o estado de saúde do suspeito ferido não havia sido divulgado e nem a quantidade de drogas apreendida.