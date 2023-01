Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM no Morro da Caixa D´Água - Diário do Vale

Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM no Morro da Caixa D´Água

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 20:22 horas

Com ele, os policiais encontraram uma pistola, maconha, cocaína e crack

Angra dos Reis – Um homem ainda não identificado morreu depois de ser baleado durante uma troca de tiros com agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis. Ele teria reagido a uma abordagem do Grupamento de Ações Táticas (GAT) na tarde desta terça-feira (10), na Rua Salomão Reseck, no Morro da Caixa D’Água, no Centro de Angra dos Reis. Os policiais ainda o socorreram para o Hospital da Japuiba, mas ele não resistiu.

Segundo a PM, o homem teria reagido a abordagem e iniciado o confronto atirando contra os policiais, que reagiram. Com o suspeito, os agentes encontraram uma pistola 9mm, 7 munições do mesmo calibre intactas, 109 pedras de Crack, 103 pedaços de maconha e 135 pinos de cocaína. O material apreendido foi encaminhado à 166ªDP.