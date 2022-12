Suspeito de tráfico morre em troca de tiros com a PM No Sapinhatuba III - Diário do Vale

Suspeito de tráfico morre em troca de tiros com a PM No Sapinhatuba III

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 10:58 horas

PMs enfrentaram bandidos fortemente armados durante uma intensa troca de tiros

Angra dos Reis – Uma operação de agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 33° Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis terminou com um suspeito de tráfico morto e a apreensão de uma pistola 9mm, munição, um celular e um rádio transmissor. A ação ocorreu no início da noite de desta terça-feira (6), num dos acessos a comunidade do Sapinhatuba III.

Houve uma intensa troca de tiros e quando os agentes tentavam socorrer o suspeito, traficantes do morro voltaram a atacar os policiais. Mesmo sob tiros, eles conseguiram levar o homem para o Hospital Municipal da Japuíba. Apesar de socorrido, o homem, que até o momento desta publicação não havia sido identificado, morreu no hospital.

A arma, a munição e o material estavam ao lado do suspeito, quando ele foi encontrado pelos policiais.