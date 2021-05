Suspeito de trocar tiros com a PM morre em Barra Mansa

Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 14:48 horas

Barra Mansa – Um suspeito de trocar tiros com a Polícia Militar, na noite de sexta-feira (21), morreu na madrugada deste sábado (22), na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. Segundo a PM, o suspeito tinha 14 anos de idade.

O confronto ocorreu na Rua Manoel José da Silva, no bairro Vila Elmira. Policiais estavam realizando patrulhamento no bairro devido a guerra do tráfico entre facções rivais. Durante o patrulhamento, os agentes se depararam com os suspeitos, que efetuaram disparos em direção aos policiais, que revidaram.

Após o confronto, foram apreendidos: 25 gramas de cocaína e 17 grama de maconha, além de uma pistola calibre 765mm, uma munição calibre 765mm e 24 munições calibre 9mm.