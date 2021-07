Suspeito de vender drogas que estava sendo ameaçado é preso

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 18:41 horas

Volta Redonda – Policiais da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam em flagrante nesta segunda-feira, dia 26, um homem, de 35 anos, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram à casa do suspeito, no bairro Três Poços, após receberem denúncia de que criminosos de outra facção pretendiam invadir o local para roubar maconha hidropônica.

Ao saber que estava ameaçado de morte, o suspeito confessou que já foi preso por tráfico de drogas, “mas que atualmente não praticava mais esse tipo de crime”. Ele chegou a negar que tinha droga em casa e acabou levando os policiais até um quarto onde estavam os entorpecentes.

– Dissemos (policiais) ao suspeito que ele poderia ser morto, caso estivesse comercializando maconha hidropônica, que são mais caras, de melhor qualidade e que é o tipo de droga que os integrantes da facção criminosa rival costumam vender. Após isso, ele nos levou até um quarto onde estava toda a droga e uma balança de precisão. O suspeito estava sozinho em casa. Levado para a Delegacia de Volta Redonda, ele foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas – explicou o delegado.

Até o fechamento desta edição a polícia não havia informado a quantidade de droga apreendida com o homem.