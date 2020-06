Suspeito é baleado ao trocar tiros com a PM em Quatis

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 07:23 horas

Um suspeito, já identificado, está foragido

Quatis – Um jovem, de 21 anos, suspeito de trocar tiros com policiais do 37º Batalhão em Quatis, foi baleado no início da noite de segunda-feira (22). Segundo a PM, o confronto aconteceu na Rua Capitão Antônio Lobo, no bairro Mirandópolis. Um revólver, além de certa quantidade de drogas e dinheiro, foram apreendidos.

A PM fazia patrulhamento no local e desconfiou dos ocupantes de um veículo. Segundo os agentes, durante abordagem, a dupla saiu armada e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram a agressão, baleando um deles. O outro suspeito, já identificado, conseguiu fugir.

O suspeito baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende. A ocorrência foi registrada na 100º DP.