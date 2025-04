Suspeito é detido com armas e drogas durante operação da PM em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem foi detido na manhã desta quarta-feira (30), durante uma operação da Polícia Militar no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa. A ação contou com a participação de equipes do GAT I, GAT II, Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Durante a operação, os policiais montaram um cerco na região. O suspeito tentou fugir pulando o muro de uma casa que dava acesso a um terreno baldio, mas acabou capturado antes de conseguir escapar.

Após a prisão, a equipe do BAC fez buscas no local e encontrou uma quantidade ainda não contabilizada de drogas, além de duas armas de fogo: um revólver calibre 38 e uma pistola 9mm, ambas municiadas.

O caso foi registrado na 90ª DP.