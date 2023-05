Suspeito é detido com drogas no Santa Inês, em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 16:14 horas

Barra Mansa – Um suspeito foi detido com drogas, nesta quarta-feira (24), por policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar. Ação foi realizada na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. Segundo os agentes, foram apreendidos 14 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, sete tiras de maconha, R$ 20,00 e um aparelho celular.

De acordo com a PM, o suspeito foi visto no escadão do bairro com o material entorpecente e teria jogado uma sacola plástica com as drogas em uma área de mata próxima ao perceber os agentes. Os policiais conseguiram deter o suspeito e recuperar a sacola com os materiais.

As drogas e o suspeito foram levados para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.