Suspeito é preso ao tentar retirar drogas de laboratório desmantelado em Angra

Angra dos Reis – Um dia após localizar um acampamento usado como laboratório de drogas na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, a Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (17), um suspeito que tentava retirar entorpecentes do local.

A ação foi conduzida por agentes do Serviço Reservado (P2) do 33º BPM, que continuaram o monitoramento na área após a operação de quarta-feira (16), que desmontou uma estrutura do tráfico ligada ao Comando Vermelho.

Durante a nova abordagem, os policiais flagraram o homem transportando cerca de 40 quilos de maconha, além de porções de cocaína e material para endolação. O suspeito foi detido em flagrante e conduzido à 166ª Delegacia de Polícia, onde o caso segue sendo investigado.