Suspeito de tráfico de drogas é ferido após confronto com a PM

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 06:53 horas

Jovem, de 19 anos, levou um tiro que perfurou o intestino e o ânus

Volta Redonda – Um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso na madrugada desta terça-feira (14) após um tiroteio no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Além da prisão, uma pistola Taurus PT 24/7, um carregador com sete munições intactas, 12 pinos e nove sacolés de cocaína, 29 tiras de maconha, um celular, um cordão de metal e R$ 40 em espécie, foram apreendidos.

A Polícia Militar fazia um patrulhamento na Rua Barão do Rio Branco quando dois suspeitos iniciaram uma troca de tiros. Um deles acabou ferido e caiu em uma vala de difícil acesso. O segundo suspeito conseguiu fugir.

De acordo com a PM, uma equipe do Corpo de Bombeiros levou o suspeito baleado para o Hospital São João Batista em estado grave. O tiro perfurou o intestino e o ânus do rapaz. Segundo informações do hospital, ele passa por cirurgia.