Suspeito é preso por tráfico de drogas, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 11:25 horas

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas, nesta segunda-feira (09), no Beco do Val, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram ao local para apurar informações sobre o suspeito e, durante o patrulhamento, avistaram o homem, que estava com certa quantidade de drogas e dinheiro.

Ele foi conduzido à delegacia, junto com o material apreendido.