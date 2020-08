Suspeito fica ferido durante confronto no Santa Rita do Zarur

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 16:28 horas

Volta Redonda – Moradores do bairro Santa Rita do Zarur, próximo ao bairro Santa Cruz, se assustaram com disparos de arma de fogo na tarde deste domingo (16).

De acordo com informações preliminares de integrantes da Secretaria Extraordinária de Segurança Pública de Volta Redonda (Sesp), um jovem teria sido baleado Ele seria morador do bairro Santa Cruz, mas não está claro se foi um confronto com policiais ou entre bandidos rivais.

Após ser baleado, o rapaz foi encaminhado com vida para o Hospital São João Batista (HSJB).

O DIÁRIO DO VALE tentou entrar em contato com a unidade médica, mas não obteve respostas.

Após os confronto equipes da Polícia Militar, fortemente armadas, se dirigiram ao local. Há a informação que 10 carros da Polícia Militar estejam no local.