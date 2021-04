Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 14:42 horas

Barra Mansa – Um suspeito de furto fugiu da Polícia Militar após tentar furtar uma televisão, um ventilador e uma mochila com roupas, neste sábado (10), em Barra Mansa. Através de denúncias, a PM foi solicitada por populares que informaram que estaria acontecendo um furto em um apartamento localizado na Avenida Domingos Ramos, no Centro. Os policiais localizaram o suspeito na altura do Morro do Cruzeiro, onde tentou fugiu pelo telhado das residências no intuito de se esconder na área de mata na parte de trás dos imóveis.

Após cerco e buscas no local, os policiais não conseguiram deter o suspeito, mas conseguiram recuperar os materiais furtados. A vítima de furto, um homem de 38 anos, foi até a 90ª DP (Barra Mansa) para reconhecer os itens furtados, além de registrar o crime na delegacia.

Até o momento, o suspeito não havia sido localizado.