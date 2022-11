Suspeito morre durante troca de tiros com PMs no Marrocos - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de novembro de 2022, 15:48 horas

Segundo a Polícia Militar, criminosos tentavam fugir de um bairro para outro após serem asfixiados pela Operação de Ocupação da Cidade Alegria

Resende – Um jovem, de 16 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, dia 16, ao tentar enfrentar agentes do 37° Batalhão de Polícia Militar no bairro Marrocos, em Resende. Com ele, os policiais encontraram uma pistola 9 mm, 87 pinos de cocaína, 56 porções de maconha, 4 munições não deflagradas de 9mm e dinheiro. Houve uma intensa troca de tiros no momento em que os agentes entravam na comunidade.

O jovem já havia sido apreendido na semana passada e tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo apurado pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, bandidos do Comando Vermelho (CV) tentavam migrar de bairro devido a operação de asfixia ao tráfico de drogas que acontece desde a última segunda-feira, dia 14.

A operação ocorre por determinação do comando do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área) após uma suposta boataria ter tentado fechar comércios da região da Grande Alegria. Bandidos ligados a facção criminosa que tentam atuar na região teriam espalhado o boato, que foi desmentido pelo comando do 37° Batalhão da Polícia Militar de Resende.