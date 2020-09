Suspeito por agredir esposa é preso na Vila Independência, em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 20:58 horas

Para se defender, a mulher jogou alicate na cabeça do homem, que levo dois pontos pelo ferimento

Barra Mansa – A Polícia Militar prendeu um homem, de 36 anos, suspeito de agredir sua esposa, neste domingo, em Barra Mansa. Os agentes foram até o bairro Vila Independência para atenderem o chamo de uma mulher, de 33 anos, que disse ter sido agredida com tapas, socos e empurrões pelo marido. Ela também confessou que jogou um alicate na cabeça do homem para se defender.

O suspeito foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Centro de Barra Mansa, onde foi medicado e levou dois pontos na cabeça, por conta do ferimento causado pelo alicate.

O homem foi preso por lesão corporal e levado para 90ªDP, onde permanece preso por não ter pago a fiança de R$ 1.500.

Tentativa de feminicídio

Também neste domingo (27), foi registrada uma tentativa de feminicídio, no Centro de Barra Mansa. Segundo informações, uma mulher, de 31 anos, disse ter sofrido uma tentativa de homicídio por parte de seu companheiro, de 28 anos, após uma discussão. De acordo com a mulher, o homem a agrediu com mordidas, chutes e desferiu golpes com um capacete por todo seu corpo.

A mulher chegou na 90ª DP (Barra Mansa) abalada e com marcas das mordidas e confessou para a Polícia que enquanto era agredida, ouvia do companheiro que iria matá-la, e que o próprio se encontrava na casa da mãe.

A PM (Polícia Militar) fez contato com a mãe, que confirmou a briga e apresentou o acusado para os policiais. O homem foi conduzido pela delegacia, onde foi autuado por lesão corporal, foi ouvido e liberado logo em seguida.