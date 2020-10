Suspeito por tráfico de drogas é preso no Açude IV, em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 10:35 horas

Volta Redonda – A Polícia Militar prendeu um homem, de 25 anos, na quarta-feira (07), por suspeita de tráfico de drogas, em Volta Redonda. A prisão ocorreu na Rua Bom Pastor, no Açude 4.

Uma denúncia anônima passada pelo Cisp (Centro de Inteligência e Segurança Pública) fez com que os agentes chegassem até o suspeito. No local, foi realizado um cerco, conseguindo abordar o homem que tentava fugir pelos fundos do local.

Com ele não havia nada ilícito, mas admitiu que estaria traficando e mostrou o lugar onde escondia parte dos entorpecentes. No local, foram apreendidos 62 pinos de cocaína e quatro sacolés de maconha prensada. Já dentro da casa, os agentes encontraram uma sacola com 25 pinos de cocaína e 500 pinos plásticos vazios.