Suspeito preso pela PRF foi flagrado com quase 8kg de pasta de cocaína

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 07:34 horas

Piraí – Um suspeito de 25 anos, foi preso nesse domingo, 16, pela Polícia Rodoviária Federal, em Piraí. Ele transportava quase oito quilos de pasta base de cocaína e foi abordado no Km 237 da Via Dutra. O homem estava em um Jeep Compass, com placa de São Paulo (SP), estacionado no pátio de um posto de combustível.

A droga estava escondida dentro do pneu do carro. Os tabletes com a pasta base de cocaína totalizam cerca de 7,930 quilos. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Piraí.