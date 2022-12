Suspeito se joga no Rio Paraíba após trocar tiros com a PM - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 14:00 horas

Ocorrência foi entre a Vila Brígida e a Vila Coringa, em Barra Mansa, quando os policiais realizavam patrulhamento; ele está sendo procurado

Barra Mansa – Policiais militares estão fazendo buscas a um jovem que jogou no Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa após uma intensa troca de tiros com agentes da 2ª Cia da PM. O tiroteio ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira, dia 8, na rua Rio Grande do Sul, entre a Vila Coringa e a Vila Brígida.

Segundo apurado pela reportagem, os policiais realizavam patrulhamento quando um homem negro e magro correu ao avistar a viatura. No momento da tentativa de abordagem, o suspeito efetuou uma sequência de disparos contra os policiais, que reagiram. No entanto, o homem fugiu em direção ao Rio Paraíba do Sul e pulou, não sendo mais visto.

A PM realiza buscas nas margens do rio e em residências próximas. O caso foi registrado na 90ª DP.