Suspeitos de abandonar veículo com maconha na Serra das Araras são presos

Matéria publicada em 3 de junho de 2020, 12:18 horas

Ação foi trabalho conjunto da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal; flagrante aconteceu na altura do km 220 da Dutra, em Piraí

Piraí – Três homens, de 22, 23 e 27 anos, foram presos por policiais militares na noite de terça-feira (02) na altura do km 220 da Dutra, em Piraí, suspeitos de serem os mesmos indivíduos que fugiram de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no dia (01) no km 227 da Dutra. Na ocasião, um veículo, modelo Fiat/Argo, ocupado por três homens, foi abandonado no km 221 e encontrado pela PRF com quase 60 kg de maconha em seu interior, após perseguição.

Policiais militares e agentes da PRF iniciaram trabalho conjunto em busca dos suspeitos e de posse das informações sobre as características do trio, após rondas com o objetivo de localizá-los, conseguiram o flagrante.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí). De acordo com a PRF, os suspeitos confessaram que um deles receberia a quantia de R$ 5 mil e os outros dois a quantia de R$ 3 mil para levar o veículo com a droga de São Paulo até o Rio de Janeiro, onde o deixariam na Avenida Brasil para outra pessoa pegá-lo.