Suspeitos de assaltar lotérica em Resende são presos na Dutra - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 11:35 horas

Operação foi conjunta entre a PRF e a 89ª DP de Resende

Resende – Agentes da 1ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam dois suspeitos de participação no assalto a uma casa lotérica no Shopping PátioMix, em Resende. Eles foram detidos na altura do KM-164 da Rodovia Presidente Dutra, na Pavuna, no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no fim da tarde desta terça-feira, dia 6, quando os agentes suspeitaram de dois homens num gol preto. No momento da abordagem, os agentes encontraram materiais para arrombamento como escada, pé-de-cabra, ferramentas, corda e R$ 1.422 reais em dinheiro.

Os policiais também constataram que os dois homens tinham passagem pela polícia por roubo e receptação. Eles não conseguiram explicar por que estavam com aquele material, nem a origem do dinheiro. A PRF pediu uma verificação junto aos órgãos de segurança e outras unidades para verificar alguma ocorrência envolvendo o referido veículo e os ocupantes. A equipe 7ª Delegacia da PRF no Sul Fluminense conseguiu levantar junto à 89ª DP de Resende, através do delegado Dr. Márcio Figueroa, que a dupla seria suspeita de ter realizado um furto em uma casa lotérica localizada no Patiomix, em Resende, no domingo, dia 4 ainda.

Os agentes constataram no Grupo Antirroubo a Banco do DEIC da Polícia Civil de Goiás que há uma investigação em andamento envolvendo a dupla por fazer parte de uma quadrilha especializada em furtos realizados em Goiás e Maranhão. A quadrilha poderia estar agindo em todo o Brasil. Eles foram presos e levados para a 89ª DP, em Resende.