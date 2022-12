Suspeitos de assalto são presos em Duque de Caxias após troca de tiros - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 12:06 horas

Grupo é apontado como a maior quadrilha de roubo de veículos da Baixada Fluminense

Duque de Caxias – Agentes da PRF apreenderam na madrugada desta quinta-feira, 29, uma pistola, um revólver e dois simulacros de fuzil. A ação aconteceu na BR-040, em Duque de Caxias, enquanto realizavam patrulhamento. As armas foram encontradas com três homens apontados como integrantes da maior quadrilha de roubo de veículos da Baixada Fluminense.

Os suspeitos estavam divididos em um Toyota/Corolla e um WM/Voyage — o último sendo utilizado como batedor —, quando a equipe identificou o Corolla como utilizado em diversos assaltos na região.

Os agentes deram ordem de parada, quando foram respondidos com tiros. A equipe reagiu e conseguiu impedir a fuga dos criminosos. Dois suspeitos ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Adão Pereira Nunes.

Com eles estavam dois simulacros de fuzil, uma pistola Glock cal. 9mm e um revólver cal.38 com 4 munições deflagradas. Após buscas no sistema, foi constatado ainda que o Voyage se tratava de um clone.

Os homens, o material e o veículo, foram encaminhados à Polícia Judiciária.