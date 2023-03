Suspeitos de atirar contra PMs em atentado a trailer em Resende são detidos em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 14:57 horas

Itatiaia – Quatro suspeitos de atirar contra policiais militares, em um atentado ocorrido a um trailer da PM na Cidade Alegria, em Resende, foram detidos nessa quarta-feira (8), em Itatiaia. O quarteto foi encontrado após uma denúncia de que homens armados estariam procurando um abrigo na região. O carro em que eles estavam, modelo Toyota Corolla de cor preta, foram abordados por policiais militares na Rua Maringá. No veículo foram encontrados uma carabina de pressão, uma pistola de chumbinho e uma porção de cocaína.

Os suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Itatiaia (99ª DP), junto ao material que seria periciado. O quarteto foi ouvido e liberado em seguida. Um deles responderá em liberdade por posse e uso de drogas.

Relembre o atentado

Policiais militares que trabalham em um trailer, na Cidade Alegria, foram atacados a tiros na tarde de terça-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, cinco homens fizeram os disparos, por volta das 17h. O bando estaria dividido entre duas esquinas e tiveram como alvo os PMs que estavam em frente à unidade móvel, instalada em uma área considerada crítica pela ocupação do tráfico de drogas. Os tiros atingiram o trailer, estacionado na Rua dos Timbiras (área do Lazer), e chegaram a acertar a mobília – como um armário e um micro-ondas. Ninguém ficou ferido, mas a situação atípica assustou moradores.

Após o ataque, por medo, moradores evitaram sair às ruas e a Polícia Militar ocupou a área.