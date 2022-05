Suspeitos de atirar em jovem em Juparanã são detidos em Vassouras

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 08:44 horas

Valença e Vassouras – Por determinação do comandante do 10º Batalhão da PM, tenente-coronel Márcio Alexandre Fófano, agentes prenderam nesse fim de semana, dois supostos traficantes, e apreenderam um menor. Eles são suspeitos de tentativa de homicídio contra um homem de 34 anos.

O crime também foi nesse fim de semana, na Rua 13 de Maio, em Barão de Juparanã, em Valença. Segundo a PM, os dois presos interferiram numa briga em que um primo da vítima discutia com a namorada dele.

O homem ferido, ao observar que o primo estava sendo atacado pelos dois homens suspeitos, foi defender o seu parente, mas acabou sendo baleado pela dupla, que fugiu em seguida. A vítima está internada em estado grave no Hospital Escola de Valença, com duas perfurações no tórax.

Fófano disse que dois suspeitos seriam os autores do assassinato de um homem conhecido como “Bananinha”. O crime foi abril deste ano, durante a Festa do Peão.

Ainda segundo o comandante, os dois suspeitos vieram do Rio de Janeiro para ajudar montar uma boca de fumo em Juparanã. O militar contou que os dois estariam morando na casa de um mulher, na Rua 13 de maio, e que também teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo o policial, a mulher não foi localizada, mas na casa dela foram apreendidas 27 sacolés de cocaína, três pequenos pedaços de maconha, 12 munições de calibre 5.56 milímetros e duas de calibre 9 milímetros.

– Eles (suspeitos) alegam que são sobrinhos da mulher, mas, na verdade, estão lá com objetivo de instalar um ponto de venda de drogas na localidade – explicou Fófano.

Em seguia, os PMs foram ao distrito de Massambará, em Vassouras, onde prenderam os dois homens. Os agentes retornaram a Juparanã, após os suspeitos confessarem que entregaram a arma a um menor, assim que atiraram na vítima.

O rapaz foi localizado e apreendido, assim como o revólver utilizado no crime. O tio do menor permitiu que os policiais entrassem no imóvel, onde foram apreendidos 200 sacolés de cocaína, e 23 munições de pistola 9 milímetros.

Policiais militares recolheram no local onde a vítima foi baleada, quatro estojos de pistola calibre 9 milímetros, que junto com os materiais apreendidos na casa da mulher e do menor, foram levados a Delegacia de Valença.