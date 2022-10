Suspeitos de homicídio e tráfico de drogas são detidos em Paraty

Matéria publicada em 29 de outubro de 2022, 09:12 horas

Paraty – O delegado titular da 167º DP (Paraty), Marcelo Russo, comandou uma ação conjunta das polícias Civil e Militar na sexta-feira (28), no bairro Condato. Na localidade, foram presos dois homens de 31 e 22 anos, e apreendido um menor de 17, suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio.

Eles estavam numa casa onde outros comparsas conseguiram fugir. No local, foram apreendidos dois quilos de maconha, dez papelotes de cocaína, três rádios e três carregadores, uma bandoleira de fuzil e caderno com anotação do tráfico.

Os suspeitos foram levados para a 167º DP.