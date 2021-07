Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 10:48 horas

Resende – Três jovens, de 15, 19 e 17 anos, suspeitos de participarem de crime de homicídio no último dia 11 de julho, no bairro Novo Surubi, foram presos pela Polícia Militar na tarde dessa terça-feira, dia 13, em Resende. Durante a ação, na Rua Eurídice Paulina de Almeida, localizada no bairro Marrocos, foram apreendidos uma pistola calibre 380, 11 munições intactas do mesmo calibre, um revólver calibre 32 com 5 munições e 27 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

De acordo com a PM, equipes do GAT 1 e GAT 2, juntamente com a equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar, estiveram no endereço após denúncias que davam conta do possível paradeiro dos suspeitos. A PM relatou que os jovens, em atitude suspeita, fugiram após notarem a aproximação das equipes no local.

Um dos suspeitos foi alcançado e capturado por uma das equipes, onde, com ele, foram encontrados um revólver calibre 32 com 5 munições intactas, além de 27 pequenas pedras de crack. Os outros dois fugitivos também foram alcançados posteriormente, porém nada de ilícito foi encontrado com eles. Segundo a PM, uma testemunha, tendo ciência da captura da dupla, relatou que uma bolsa preta com drogas havia sido deixada pelos jovens, num terreno de mata, próximo ao local da abordagem. Após buscas, o restante do material foi encontrado; sendo uma pistola calibre 380 e mais 11 munições intactas.

Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados para delegacia para medidas cabíveis. Os adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos, após serem autuados no artigo 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas). Já o suspeito de 19 anos permaneceu preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, de acordo com o artigo 16 da lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento).