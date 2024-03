Suspeitos de integrar ‘tribunal do tráfico’ são presos em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Três homens suspeitos de envolvimento em um homicídio foram presos, na manhã desta quarta-feira (13), em uma operação conjunta entre policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar e agentes da 88ª DP, coordenados pelo delegado titular Antônio Furtado. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido durante ação realizada no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

Os agentes cumpriram mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão. Foi encontrado cerca de R$ 4 mil em dinheiro, um punhal, dez celulares, um notebook, blocos com anotações do tráfico e um cordão que aparenta ser de ouro.

O crime de homicídio aconteceu na madrugada do dia 18 de janeiro deste ano, na Rua Oliveira Reis, no bairro Belvedere. Na ocasião, um homem de 23 anos teria sido espancado em um “tribunal do tráfico”. Ele morreu por conta de fraturas na cabeça, rosto, pescoço, tórax e nos membros.

Segundo o delegado, a vítima teria tentado vender maconha de forma independente na localidade e foi espancado por “invadir” a área de tráfico do trio que foi detido na operação desta quarta. O adolescente de 16 anos também é suspeito de ter participado do espancamento da vítima.

Durante a ação, os agentes encontraram um homem de 27 anos que estava dentro da casa de um dos suspeitos. O homem foi preso em flagrante durante a operação por tráfico de drogas, associação a o tráfico e resistir a prisão. De acordo com Furtado, o suspeito teria dado uma cabeçada em um policial civil quando teve o celular apreendido, precisando ser contido e algemado. O somatório das penas chega a 27 anos de prisão.

Advertisement

Os quatro detidos e o adolescente foram levados à 88ª DP, onde os suspeitos de homicídio foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico, permanecendo presos. O adolescente permaneceu apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.