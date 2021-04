Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 10:12 horas

Um jovem, de 18 anos e três, de 17, foram encaminhados para 108º DP; grupo também é suspeito de programar ataques à uma facção rival, na cidade

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão detiveram na manhã deste sábado, dia 10, em Três Rios, quatro jovens – um de 18 e três de 17 anos – no bairro Cidade Nova, após apreensão de vasto material do tráfico. O grupo é suspeito de integrar uma facção criminosa e programar ataques à uma facção rival, na cidade. A ocorrência foi encaminhada para 108º DP.

Durante a ação, registrada na localidade do Santa Rosa, foram apreendidos uma pistola 9m com a numeração raspada; um carregador de 9m; um carregador alongado de 9m; um revólver calibre 32 com a numeração raspada; 21 munições calibre 38; 37 munições calibre 9m; 71 pedras de crack; duas buchas de maconha; 11 sacolés de cocaína; uma balança de precisão; um relógio; duas capas de colete; dois capacetes; R$190,45 em moedas e R$1.550,00 em espécie.

De acordo com a Polícia Militar, o flagrante foi possível após levantamentos do Serviço de Inteligência do 38º BPM, que indicavam que os suspeitos se preparavam para agir – através de atentados – contra uma facção rival. O grupo, que também é suspeito de participação em diversos homicídios na cidade, foi cercado pela Equipe Tática da Unidade durante cerco; o que interrompeu a ação criminosa. ”A Polícia Civil está reunindo maiores informações da participação do grupo nestes e em outros crimes”, informou a PM.

Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Três Rios. Todos permanecem detidos, à disposição da Justiça.