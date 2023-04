Suspeitos de matar bebê de oito meses e o pai são presos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 16 de abril de 2023, 19:43 horas

Bebê de 8 meses e seu pai, Eduardo Lopes Querino, de 26 anos, foram assassinados numa emboscada na Vila Esperança, em Itatiaia, no dia 23 de novembro do ano passado

Angra dos Reis – Um homem e duas mulheres, suspeitos de participar do assassinato um bebê de oito meses e do pai, em Itatiaia, em novembro de 2022, foram presos na manhã deste domingo (16), no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Eles foram detidos por policiais do 33° Batalhão de Polícia Militar, em uma casa no bairro. Os suspeitos estavam foragidos desde o crime. Os agentes chegaram ao trio durante patrulhamento.

De acordo com informações apuradas pelo DIÁRIO DO VALE, o crime teria acontecido por vingança. O homem, de 31 anos, foi levado à delegacia. Na 166ª DP, os agentes constaram que as duas mulheres, de 22 e 18 anos, também tinham um mandado de prisão em aberto. Quando os policiais retornaram ao local, elas tentaram fugir, mas não conseguiram e foram detidas.

Entenda o caso

A bebê de 8 meses e seu pai, Eduardo Lopes Querino, de 26 anos, foram assassinados numa emboscada na Vila Esperança, em Itatiaia, no dia 23 de novembro. O crime chocou a cidade. A criança levou um tiro na cabeça e morreu no hospital. A esposa de Eduardo, de nome Verônica Cabral de Oliveira, de 19 anos, que é mãe da bebê, levou um tiro no braço e foi socorrida para o Hospital de Emergência de Resende. Ela sobreviveu.

O crime teria sido motivado por vingança. Eduardo era suspeito de participação em um homicídio ocorrido em junho daquele, na mesma rua onde ele foi assassinado.