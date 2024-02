Suspeitos de matar e incendiar mulher em Resende são presos

Resende – A Polícia Civil prendeu, no início da noite desta quarta-feira (28), três suspeitos de matar e incendiar o corpo de Sabrina Moraes, de 32 anos, na Estrada da Limeira, no bairro Morada da Colina, em Resende. De acordo com as informações apuradas pelo jornal A Voz da Cidade, os suspeitos do crime são dois homens adultos e um adolescente. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento exato em que os três retiram o corpo da vítima de um carro, colocam à beira da estrada e ateiam fogo.

O corpo de Sabrina foi encontrado pela Polícia, ainda em chamas, na madrugada desta quarta-feira. Em entrevista à jornalista Elisa Veiga, o delegado titular da 89ª Delegacia de Polícia disse que o veículo utilizado pelos criminosos para levar o corpo até o local já foi encontrado e enviado para perícia. As suspeitas iniciais apontam que a vítima seria responsável por levar informações de uma facção criminosa a outra, e por isso teria sido executada.