Suspeitos de roubo são presos pela PM em Resende

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 08:37 horas

De acordo com a Polícia Militar, um celular e um simulacro de pistola foram apreendidos; aparelho foi devolvido à vítima, de 26 anos

Resende – Dois jovens de 18 anos, foram presos pela Polícia Militar, na tarde dessa quarta-feira (16), em Resende, suspeitos de roubo. Durante a ação, na Rua Cadete Edson, no bairro Montese, um aparelho celular, supostamente roubado pela dupla, e um simulacro de pistola, foram apreendidos.

Segundo consta na ocorrência, registrada na 89ª DP, PMs do 37º Batalhão receberam informações de outros agentes através da Sala de Operações da Polícia Militar, dando conta que o crime havia acontecido próximo a um hospital. Após buscas, a dupla foi localizada.

A PM informou que durante revista pessoal, encontrou o celular da vítima, uma mulher de 26 anos, além do simulacro de pistola com os suspeitos. Todos envolvidos foram encaminhados para delegacia de Resende e, segundo os PMs, os suspeitos foram reconhecidos pela vítima. Os jovens foram autuados em flagrante com base no Artigo 157 do Código Penal (Roubo) e permanecem presos.

Outro caso

Um jovem de 20 anos, foi preso pela PM nessa quarta-feira, dia 16, em Resende, suspeito de tráfico de drogas. Além da prisão, 07 pinos de cocaína, 06 invólucros de maconha e R$64,00 em espécie, foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para 89ª DP.

Segundo PMs do 37º Batalhão, todo material foi encontrado em posse do jovem, abordado na Rua Arapanes, no bairro Cidade Alegria, durante patrulhamento, após atitude suspeita. Ele foi autuado com base no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e permanece preso.