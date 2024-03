Suspeitos de tentativa de homicídio são presos em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes da 93ª DP, coordenados pelo delegado titular Dr. Vinícius Coutinho e do delegado assistente Dr. José Carlos Neto, prenderam em flagrante, na tarde deste sábado (23), quatro homens envolvidos em uma tentativa de homicídio de um homem de 42 anos no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Civil, os quatro homens estariam ligados à facção criminosa Comando Vermelho e teriam tentado matar a vítima por “invadir” a área de atuação da facção.

O quarteto perseguiu e espancou a vítima com diversos socos e chutes na cabeça, utilizando capacetes de motocicleta como armas. Ainda de acordo com a investigação, eles acreditaram que a vítima estava morta quando ela desmaiou após o espancamento.

A vítima foi socorrida e está internada em estado gravíssimo no Hospital São João Batista (HSJB).

A operação conseguiu prender cada um dos suspeitos em um bairro diferente da cidade, sendo realizada no Ponte Alta, Vila Rica/Tiradentes, Cajueiro e Vila Santa Cecília. As investigações estão sendo realizadas pela 93ª DP e vão continuar para identificar outros possíveis envolvidos no crime.