Suspeitos de tráfico de drogas  são presos em flagrante pela Polícia Civil  em Vassouras

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 15:54 horas

Vassouras – Policiais civis da 95ª DP (Vassouras) prenderam em flagrante, nesse fim de semana, dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A dupla foi abordada quando transportava entorpecentes da região conhecida como Toca dos Leões até o Centro de Vassouras.

De acordo com agentes, a ação aconteceu durante ronda de rotina que visa combater o tráfico na região. Durante revista no veículo, foi encontrada uma sacola com pinos de cocaína. O material foi apreendido.

Ambos possuem anotações criminais por tráfico de drogas e furto. Um deles estava em liberdade há vinte dias, após cumprir pena de nove meses em regime fechado. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.