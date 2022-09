Suspeitos de tráfico de drogas são presos no bairro Jardim Cidade do Aço

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 18:20 horas

Volta Redonda – Dois homens, de 18 e 22 anos, foram presos nesta quinta-feira (22) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Jardim Cidade do Aço.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pela localidade, quando avistaram os dois suspeitos, já conhecidos dos agentes, tomando café e fumando maconha na rua.

Os policiais fizeram uma revista neles e encontraram um cigarro de maconha e um pequeno tablete de maconha. Os PMs fizeram então uma busca ao redor dos homens e encontraram uma sacola plástica com 10 pinos com um pó branco com etiquetas de R$ 30.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a 93ª DP.