Suspeitos de tráfico são baleados em confronto com a PM após denúncia em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 08:36 horas

Dois jovens, de 16 e 17 anos, e dois homens, de 35 e 40, foram detidos; dois revólveres e munições foram apreendidos

Barra Mansa – Dois homens, de 35 e 40, suspeitos de tráfico, foram presos por policiais militares do 28º BPM na noite desse domingo (25), em Barra Mansa, após serem baleados durante confronto armado na Rua Israel Souza Braga, próximo ao escadão do bairro Roselândia I. Dois jovens, de 16 e 17 anos, também foram apreendidos, além de dois revólveres calibre 38, municiados.

De acordo com a ocorrência, os militares foram ao endereço após denúncia indicando que suspeitos de tráfico, armados, estariam dentro de um imóvel abandonado. A PM afirma que alguns suspeitos, ao notarem a presença da equipe durante o cerco, fugiram; um deles, porém, foi alcançado e após revista, com ele, havia um revólver e cinco munições intactas. Ainda de acordo com os militares, o suspeito quebrou o pé enquanto tentava fugir.

Outro suspeito, segundo a PM, fez disparos contra os militares, que de imediato, revidaram. A PM informou que o segundo suspeito foi atingido por um disparo no rosto, na altura do queixo e com ele, após revista, outro revólver com 04 munições intactas e 02 munições deflagradas, foram encontradas. A PM afirma que o suspeito não corria risco de morte, e que as equipes solicitaram, por diversas vezes, contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sem êxito.

Segundo os militares, o suspeito baleado no rosto, de 35 anos, foi socorrido pela própria PM e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Após atendimento, o homem recebeu alta hospitalar. O primeiro suspeito, de 40 anos, – baleado no pé – também foi encaminhado para a mesma unidade e permanece internado, com lesão no pé direito.

A PM informou que na casa ainda haviam mais dois suspeitos, os jovens de 16 e 17 anos, e que após serem detidos, todos os envolvidos foram levados à 90ª DP (Barra Mansa). Segundo os militares, duas mulheres, de 33 e 42, mães dos adolescentes, estiveram na unidade durante o registro da ocorrência. Os suspeitos, de 35 e 40 anos, foram autuados em diversos artigos, entre eles porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o menor, de 16, foi autuado por suspeita de associação ao tráfico. O jovem, de 17, foi ouvido e liberado.