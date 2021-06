Suspeitos de tráfico são detidos em Vassouras

Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 10:36 horas

PMs do 10º Batalhão apreenderam grande quantidade de cocaína durante ação; em Barra do Piraí, mais entorpecentes foram apreendidos

Vassouras – Seis pessoas foram detidas pela Polícia Militar, nessa sexta-feira (18), em Vassouras, durante abordagem na Rua Pedro F. da Costa, no bairro Carvalheira, após denúncia de tráfico de drogas. Entre os suspeitos, segundo PMs do 10º Batalhão, estão quatro homens, uma mulher e um adolescente. A ação, registrada na 95ª DP, também resultou na apreensão de 117 sacolés de cocaína, dois celulares e R$112,00 em espécie.

Segundo a PM, apenas um dos suspeitos foi autuado por posse e uso de entorpecentes, ouvido e liberado. O adolescente permanece apreendido e outros quatro suspeitos permanecem presos.

Outro caso

PMs do 10º Batalhão apreenderam, na sexta-feira (18), 19 pinos de cocaína, com descrições de uma facção criminosa, na Rua 21, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O material, encontrado escondido dentro da tubulação de um imóvel supostamente abandonado, foi entregue na 88ª DP. Ninguém foi preso.