Suspeitos de tráfico são detidos pela PM em Barra do Piraí

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 10:46 horas

De acordo com a Polícia Militar, 87 tiras de maconha foram apreendidas após denúncia

Barra do Piraí – Dois homens, que não tiveram suas idades divulgadas, foram detidos pela PM na madrugada desta terça-feira (27), em Barra do Piraí, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com policiais militares do 10º Batalhão, 87 tiras de maconha foram apreendidas após denúncia de tráfico. O material foi encontrado num terreno localizado na Rua Etelvino Carlos Fonseca, no bairro Areal.

Segundo a PM, a dupla foi vista saindo do local onde a droga foi encontrada. A ocorrência foi registrada na 88º DP (Barra do Piraí). Não há informações se a dupla permaneceu presa após a apreensão.