Suspeitos de tráfico são detidos pela PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de abril de 2021, 10:36 horas

Um jovem, de 17 anos, foi apreendido na Vila Coringa; dois homens, de 27 e 32 anos, foram presos no bairro Piteiras

Barra Mansa – Policiais do 28º Batalhão detiveram nesse sábado, dia 10, suspeitos de tráfico de drogas em bairros distintos de Barra Mansa. As ocorrências, que também resultaram na apreensão de drogas, foram encaminhadas para 90ª DP.

O primeiro caso foi registrado na Rua São José, na Vila Coringa, onde um jovem, de 17 anos, foi flagrado com 21 trouxinhas de maconha, uma pedra de crack e R$80,00 em espécie. Os PMs relataram que a ação foi possível após denúncia de tráfico, com informações sobre as características do suspeito. Cientes, a PM se deslocou até o endereço pela linha férrea e, durante abordagem em momento oportuno, encontrou todo material com o suspeito; autuado nos Artigos 33 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação ao Tráfico) da lei 11.343/06, na delegacia de Barra Mansa, onde permanece apreendido.

Em outra ocorrência, a PM prendeu dois homens, de 27 e 32 anos, flagrados com 19 pinos de cocaína, dois pedaços de maconha e R$1.850,00 em espécie, durante abordagem na Rua Joaquim Francisco dos Santos, no bairro Piteiras. Um homem, de 29 anos – que estava com a dupla – foi detido, ouvido como testemunha e liberado. A dupla flagrada com os entorpecentes foi autuada nos 33 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação ao Tráfico) da lei 11.343/06, e permanece presa na delegacia de Barra Mansa.