Suspeitos de tráfico são detidos pela PM em Três Rios

Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 07:32 horas

Três Rios – Um homem de 25 anos, e dois adolescentes de 16, foram detidos pela Polícia Militar na quinta-feira, dia 8, em Três Rios, suspeitos de tráfico de drogas. A ocorrência, encaminhada para 108ª DP, teve início na Rua Vereador Afonso Cabral, no bairro Jardim Glória. Durante a ação, uma pistola, 03 carregadores de pistola, 21 munições 09 mm, 19 munições 09 mm, 1.309 sacolés de cocaína, 35 pedras de crack, R$3.874 em espécie, 16 envólucros de maconha, além de um caderno com anotações do tráfico, foram apreendidos.

Segundo PMs do 38º Batalhão, o flagrante foi possível após trabalho conjunto do Serviço Reservado da Polícia Militar, além das Patamos I e II e agentes do Recap na localidade. A PM afirma que o homem de 25 anos apresentou nervosismo ao notar a presença dos agentes no endereço e, durante abordagem, em sua posse, uma bolsa com com pequena quantidade de cocaína foi encontrada. Após o flagrante, segundo a PM, o suspeito confessou a posse de uma pistola com três carregadores e farto material entorpecente dentro de sua residência. Após buscas – com autorização do irmão do suspeito – outra parte do material apreendido foi encontrada.

A PM informou que após o flagrante, dois jovens foram abordados na Rua Major Vicente Guedes e com eles, mais drogas foram apreendidas. Com a dupla, foram encontrados 25 sacolés de cocaína. Todos foram encaminhados para delegacia para medidas cabíveis. O homem permanece preso, após ser autuado no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico) e 12 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Os jovens foram autuados nos Artigos 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico) e 35 (Associação ao tráfico) e permanecem apreendidos.