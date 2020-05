Suspeitos de tráfico são presos após denúncia em Resende

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 07:57 horas

Resende – Dois homens, de 45 e 22 anos, foram presos por policiais militares do 37º BPM, na quinta-feira (28), por suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Dois celulares, 1063 tiras de maconha, cinco balanças, uma munição de pistola calibre 9mm, além de material para embalar drogas foram apreendidos.

Os PMs foram ao endereço, após denúncia indicando que um homem, suspeito de ser o chefe do tráfico na localidade, havia recebido uma carga de drogas. Os entorpecentes, segundo a denúncia, estariam guardados dentro de um apartamento. Após montarem um cerco, os policiais abordaram um dos suspeitos saindo do imóvel e com ele encontraram 50 pequenos pacotes de maconha. Segundo a PM, quando perguntado sobre a carga, o home teria confessado que havia mais drogas no apartamento, onde também estava mais um suspeito.

De acordo com a PM, a dupla foi encaminhada até a 89ª DP (Resende), onde foram autuados em flagrante, nos Art. 33, 34 e 35 da lei 11.343/06 e Art 14 da lei 10. 826/03, permanecendo presa.