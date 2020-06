Suspeitos de tráfico são presos com tablete de maconha em Resende

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 10:55 horas

Resende – Um homem, de 36 anos e uma mulher, de 24, foram presos por policiais do 37º Batalhão na noite de quarta-feira, dia 17, em Resende, por suspeita de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na Rua Quinze, no bairro Morada da Barra. Um tablete de maconha foi apreendido.

Segundo a ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento no endereço, quando avistaram um veículo, modelo Onix, preto, usado para transporte de passageiros por aplicativo, na direção contrária da PM. Durante abordagem, a suspeita apresentou nervosismo e foi vista pelos agentes com um volume sob a blusa. Quando questionada, a suspeita apresentou o item apreendido. De acordo com a PM, a suspeita informou que havia buscado a droga no bairro Itapuca e iria deixar o item no bairro Morada da Barra.

O suspeito, segundo a PM, informou que estava passando pelo bairro Elite quando avistou a suspeita fazendo sinal para que ele parasse, solicitando a corrida. A dupla foi encaminhada até a 89ª DP (Resende), permanecendo presa nos Artigos 33 e 35 da Lei 11343/06. Após perícia, foram constatados 490 g de maconha.