Suspeitos de tráfico são presos em Volta Redonda e Barra do Piraí

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 08:12 horas

Sul Fluminense – Um homem e um jovem, foram presos por policiais militares na noite da segunda-feira (27), na região, por suspeita de tráfico de drogas.

Em Volta Redonda, uma denúncia levou à prisão de um homem e à apreensão de 33 pedaços de maconha, seis pinos de cocaína e R$ 560. O flagrante, segundo a PM, aconteceu na Avenida Beira-Rio, no bairro Dom Bosco.

Já em Barra do Piraí, a prisão de um jovem ocorreu em um posto de combustíveis da Rua Luís Barbosa, no bairro Matadouro. De acordo com a PM, com o suspeito foram apreendidos uma motocicleta, um sacolé de maconha e R$ 3.350 em espécie. O dinheiro seria proveniente da venda de drogas, recolhido no bairro Areal. De acordo com a PM, um jovem, que acompanhava o suspeito, foi liberado.