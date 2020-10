Suspeitos de tráfico são presos pela PM em Angra dos Reis

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 09:05 horas

Dupla foi flagrada com vasto material entorpecente no Morro do Moreno na noite dessa terça-feira, dia 27

Angra dos Reis – Dois homens foram presos por policiais militares do 33º Batalhão na noite dessa terça-feira (27) no Morro do Moreno, em Angra dos Reis, após serem flagrados com farto material entorpecente após informações passadas ao Disque Denúncia de Angra (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas.

Os policiais faziam patrulhamento para averiguação da denúncia e ao chegarem na Rua Geovane, encontraram dois homens em atitude suspeita, que ao notarem a aproximação da viatura, tentaram fugir em direções opostas. A PM informou que foi possível identificar um dos suspeitos jogando algo próximo aos arbustos ali existentes. Houve perseguição e os dois acabaram capturados.

Com o primeiro homem, os agentes apreenderam quatro tiras de maconha e pequena quantia de dinheiro em espécie. De acordo com os policiais, o suspeito informou ser integrante do tráfico de drogas na comunidade e que havia pego o material entorpecente no Encruzo da Enseada. Já durante revista no outro homem, a equipe apreendeu uma tira de maconha.

Os policiais do 33º BPM ainda encontraram a sacola que havia sido jogada no meio dos arbustos, supostamente pelos suspeitos. Ao todo, 123 tiras de maconha, 104 trouxinhas de maconha, um tablete prensado de maconha em R$ 30,00 em espécie foram apreendidos. Os suspeitos foram encaminhados à 166ª DP.

O Disque Denúncia solicita a população de Angra dos Reis que continue a denunciar atividades criminosas na cidade através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.