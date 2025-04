Suspeitos fogem, mas drogas são apreendidas em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na noite da última segunda-feira (14), 40 trouxinhas de maconha durante patrulha no bairro Cidade Alegria, na Rua Inácio Lopes Siqueira, em Resende. Ao passar pelo local, os policiais decidiram abordar dois homens, que estavam com um comportamento suspeito para os agentes.

Após a viatura se aproximar, eles fugiram pela mata próxima do local. Ao vistoriar a rota de fuga, os policiais encontraram uma sacolinha com os entorpecentes, um celular e R$ 72,00 em espécie. Eles apreenderam o material, levaram até a 89ª DP e posteriormente para a Unidade de Processamento Judicial (UPJ) para perícia superior.