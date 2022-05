Suspeitos são detidos com pistola no Volta Grande III

Matéria publicada em 29 de maio de 2022, 07:13 horas

Volta Redonda – Uma informação repassada para o Dique Denúncia do 28º Batalhão da PM (08000-260-667) resultou na prisão de um homem e uma mulher que estavam com uma arma dentro de um veículo Corsa. A investida da PM foi na tarde de sábado (28) no bairro Volta Grande III, em Volta Redonda.

Foi apreendida uma pistola de calibre 9 milímetros, com quatro munições intactas. Além de três estojos deflagrados.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.