Talk Delas: “Iniciativa que traz voz ao público feminino”

Volta Redonda – No último dia 26 de março, o Teatro Gacemss, em Volta Redonda, foi palco de um evento inspirador: o Talk Delas. Organizado pelo Portal Diário Delas, o evento teve como objetivo principal empoderar mulheres através de palestras sobre empreendedorismo e dicas sobre como dar início a uma jornada vencedora Entre os apoiadores do evento, está a empresária Simone Freitas, da Simone Freitas Imóveis e Engenharia, que mostrou entusiasmo com a iniciativa.

“O Talk Delas é um projeto que muito me interessa, pois como empresária e mulher na cidade, achei muito legal a iniciativa do quadro ser destinado ao público feminino. São propostas como o Diário Delas que nos encorajam e nos fazem ter ainda mais certeza que estamos no caminho correto”, afirmou Simone Freitas, acrescentando que, em sua opinião, a iniciativa do portal Diário Delas é fundamental. “É uma iniciativa maravilhosa que nos promove, traz voz ao público feminino e mostra à sociedade o quanto nós somos capazes de alcançar patamares mais elevados”.

Ela sabe o que diz. A Simone Freitas Imóveis e Engenharia, fundada em abril de 2016, tem se destacado no mercado imobiliário local, atendendo tanto a venda quanto o aluguel de imóveis. “Eu já atuava no mercado imobiliário como corretora e também como engenheira em reformas de imóveis para meus clientes. Com a demanda de vendas e serviços sempre crescente, eu senti a necessidade de criar uma empresa que pudesse fornecer um serviço diferenciado com profissionais capacitados”, contou.

Simone acredita que patrocinar um evento como o Talk Delas é uma forma de assegurar a outras mulheres a mesma oportunidade de ascender profissionalmente e se tornar protagonista da própria história. “Acredito que com essa iniciativa, o público feminino ficará com mais estímulo e coragem para seguir adiante. Além de quebrar barreiras e preconceitos, o projeto abre diversos caminhos para todas as mulheres, dessa forma conseguimos nos posicionar como merecemos diante a sociedade”, concluiu a empresária.