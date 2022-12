Tamanduá é flagrado na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2022, 16:02 horas

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Um tamanduá-bandeira foi visto na madrugada desta quarta-feira (28) andando pelas ruas da Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda. Ainda não foi confirmado o motivo do animal estar transitando em zona urbana e o que pode ter atraído o mamífero para o local.

O biólogo e coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, afirmou que o tamanduá é um animal noturno e que costuma ficar escondido durante o dia. “Vendo as filmagens, é provável que o tamanduá tenha aparecido durante a madrugada desta quarta-feira. Ele é um animal que costuma ficar acordado durante a noite e dormir no dia”

Jadiel ressaltou também que podem ter várias possibilidades para que o mamífero tenha aparecido na Avenida. “Pode ter ocorrido algo no habitat dele, causando espanto e o atraindo para a Amaral Peixoto. Não posso dizer certamente qual é o motivo, mas não é um caso comum”, explicou.

Por fim, Jadiel explicou para os munícipes como se deve agir caso o animal seja encontrado no período diurno. “Se o tamanduá aparecer durante o dia, o ideal é chamar algum órgão de fiscalização ou ambiental para fazer o resgate do animal. A soltura é feita o mais longe possível da área urbana, em alguma área de conservação, ou um espaço desses”, concluiu.

Veja abaixo o vídeo do tamanduá.