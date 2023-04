Tande exige transparência na segurança do sistema nuclear

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 14:56 horas

Vazamento em Angra I e na INB, de Resende, faz deputado pedir reunião emergencial com comissões de Saúde, Meio Ambiente, Minas e Energia da Alerj

Estado do Rio – A falta de transparência nos casos de vazamento das usinas nucleares do Estado, levou o deputado Tande Vieira, a fazer uma denúncia e pedir explicações dos responsáveis, durante a sessão plenária, de terça-feira (18), na Alerj. O deputado citou o vazamento das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que ocorreu no início de março, na Fábrica de Combustível Nuclear, em Resende. Como no episódio Angra 1, em setembro de 2022, o vazamento só foi informado pela imprensa.

O deputado pede mais responsabilidade no tratamento dos vazamentos. “Ninguém é contra a energia nuclear, mas é preciso tratar os fatos com mais responsabilidade. Eu não estou disposto a morar com meus filhos num lugar em que a gente fica sujeito que o técnico de uma empresa decida ou não se podemos ficar ou não sabendo quando acontece um fato dessa gravidade, e se foi contaminante ou não para a população”, afirmou o Tande, frisando que esse não é um caso isolado. “Aconteceu em Angra dos Reis e, agora, em Resende, e me parece que é uma prática de falta de transparência do nosso sistema nuclear, que não pode continuar assim”, reforçou Tande.

O deputado sugeriu que as Comissões de Saúde, de Meio Ambiente e de Minas e Energia da Alerj se reúnam para buscar as soluções e as medidas necessárias para responsabilização dos envolvidos e prevenção de futuros casos.

Vazamentos

No caso do vazamento da INB, o vazamento aconteceu em uma das “armadilhas criogênicas”, usadas no processo de enriquecimento de urânio na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), em Resende. De acordo com o deputado, a empresa alega que comunicou o vazamento à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEM), mas o fato somente se tornou público no final de março, após ser divulgado em um blog jornalístico.

Como também aconteceu no vazamento de 90 litros de água contaminada, da Usina de Angra 1, em setembro de 2022. A ocorrência, que provocou a contaminação da Baía, foi divulgada pela Eletronuclear somente no dia 30 de janeiro deste ano.

Nota de Esclarecimento

No dia 30 de março, a INB emitiu uma nota de esclarecimento, esclarecendo que o vazamento ocorrido numa destas “armadilhas”, que se refere aos equipamentos armadilhas criogênicas, embora tenha sido de quantidade ínfima, foi devidamente comunicado ao órgão de controle (CNEN) e não gerou consequências para o pessoal ou ao meio ambiente, ratificando a adequabilidade dos sistemas, das medidas de monitoração e de proteção e da efetividade do local projetado para esse armazenamento.

Ainda na nota, a empresa explicou que o termo “armadilha” refere-se aos equipamentos “armadilhas criogênicas”, usados no processo de enriquecimento de urânio, e que têm a finalidade de recolher pequenas quantidades de hexafluoreto de urânio (UF6) e ácido fluorídrico (HF), oriundos de diversos pontos do processo produtivo, por ocasião de manutenção do sistema. As “armadilhas criogênicas” são equipamentos especificamente projetados para a finalidade na qual são empregados no processo de enriquecimento de isótopos de urânio.