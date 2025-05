Tande inaugura nova base descentralizada do SAMU em Resende

Resende – A Prefeitura de Resende iniciou, na última quinta-feira (1), a operação de uma nova base descentralizada do SAMU, localizada provisoriamente na UPA da Cidade Alegria. A medida tem como objetivo garantir respostas mais rápidas aos chamados de emergência, especialmente nos horários de maior demanda.

A descentralização segue um modelo estadunidense, com bases em diferentes pontos da cidade, como o bairro Paraíso e o distrito de Engenheiro Passos. Visconde de Mauá também será contemplado com uma base própria, que está sendo construída.

“A instalação dessa nova base só está sendo possível graças à expansão iniciada na gestão anterior, do Diogo Balieiro. Estamos avançando em um processo de modernização da nossa rede, com a realocação estratégica de equipes e a chegada de novas ambulâncias. Isso representa mais agilidade, mais vidas salvas e mais cuidado com a nossa população”, destacou o prefeito Tande Vieira.

Durante a inauguração, o prefeito esteve acompanhado pelo secretário de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa, por vereadores, além do diretor da UPA da Cidade Alegria, Henrique Lima, e representantes do Cismepa – Consórcio Intermunicipal de Saúde.