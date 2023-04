Tande questiona renovação de contratos da Enel e da Light 

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 19:12 horas

Pela primeira vez, em audiência pública na Alerj, empresas alegaram desejo de renovação das concessões, em 2026, desde que sejam realizadas adequações

Estado do Rio – Em audiência pública realizada, nesta sexta-feira (14), na Alerj, para analisar as irregularidades nos serviços prestados pelas concessionárias Enel e Light no Rio de Janeiro, o deputado estadual Tande Vieira (PP) questionou o interesse das empresas na renovação dos contratos, em 2026, já que ambas divulgam que há um desequilíbrio econômico-financeiro. Presentes na audiência, pela primeira vez, os representantes da Enel e da Light afirmaram que vão pleitear a renovação das concessões, desde que sejam realizados ajustes.

“O que vemos, hoje, nesta audiência, é que os problemas que sempre ocorreram nos serviços prestados pela Enel e pela Light aumentaram muito, nos últimos anos, principalmente, nas cidades do interior. Ao contrário do que se imagina, porque, quando existe um contrato de longo prazo, são esperados investimentos em infraestrutura e treinamento dos funcionários, por exemplo. Logo, a ideia é que os problemas diminuam. Agora, essas concessionárias alegam desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. Por isso, esse é o grande questionamento que cabe hoje: se um empresário toma prejuízo de bilhões, por que desejaria continuar um contrato?”, ressaltou o deputado.

A audiência pública conjunta contou com a presença de deputados membros das Comissões de Minas e Energia, de Defesa do Consumidor, de Economia, de Assuntos Municipais, de Tributação, e de Orçamento da Alerj, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico (Agenersa), e do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-RJ).